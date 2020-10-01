Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Çınarlı mevkisinde, Z.K. idaresindeki 34 DE 4275 plakalı panelvan ile K.T. yönetimindeki 34 BR 5767 plakalı jip yüklü kurtarıcı çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle jip devrilirken sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan yeni olduğu öğrenilen jipte, kaza nedeniyle hasar oluştu.