Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Cankurtaran mevkisinde S.Ç'nin kullandığı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 otomobil ile 2 TIR'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, panelvanda yolcu olarak bulunan A.Ç. hafif yaralandı.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.