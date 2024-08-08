Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 15 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 1 otomobilin karıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 2 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.