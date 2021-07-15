Anadolu Otoyolu'nda trafik tedbirleri artırıldı

Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili dolayısı başta İstanbul olmak üzere Trakya ve Marmara Bölgesi'nde bulunan illerden Anadolu'ya gitmek isteyenlerin kullanmak zorunda olduğu Bolu güzergahında gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.
Bolu'nun İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olduğuna işaret eden Ümit, tüm vatandaşların evlerine, ailelerine ve gidecekleri yerlere salimen ulaşabilmelerine yardımcı olmak adına Kurban Bayramı öncesinden başlayarak 24 saat boyunca tüm ekiplerin yollarda olacağını belirtti.
- "Yoğun bir trafik akışı bekliyoruz"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ile vatandaşların 1,5 senedir yapamadıkları ziyaretleri gerçekleştirme gayretinde olacağı ve dışarı çıkabilecekleri için bu bayramı daha güzel ve özgür şekilde değerlendirmeye arzusunda olacaklarına değinen Ümit şöyle devam etti:
"Bolu'da bu bayramda yoğun bir trafik akışı bekliyoruz. Bilindiği gibi Bolu ülkemizin en önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Kurban Bayramı'nda yoğun tedbirler aldık ve uygulamaya başladık. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın sürücülerimizin ulaşmak istedikleri yere sağ salim ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Her gün maalesef trafik kazaları haberlerini alıyoruz ve buna hepimiz üzülüyoruz. Maalesef kaybettiğimiz vatandaşlarımız da var. Maddi zararlar zaten çok fazla. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda biz inanıyoruz ki, tedbirler alınarak dikkatler toplanarak trafik kazalarını minimal seviyeye indirebiliriz."
- "Gece gündüz hep birlikte yollarda olacağız"
Tüm illerde olduğu gibi Bolu'da da trafik kazalarını en aza indirebilmek, can ve mal güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilmek adına güvenlik güçleriyle birlikte bayram öncesinden itibaren bayramın sonrasına kadar yollarda olacaklarını anlatan Ümit, "Vatandaşlarımızın hepsinin sağ salim evine, yuvasına, ulaşmak istediği menziline ulaşmasına yardımcı olmak için bunları yapacağız. Geçen haftadan itibaren gerekli tedbirleri aldık, uygulamalar yapılıyor. Ekip ve kontrol sayımızı en az 3 misline çıkarttık." dedi.
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