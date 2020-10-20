Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı - KOCAELİ

Halil D. idaresindeki 34 ZB 3486 plakalı tır, Anadolu Otoyolu'nun Şirintepe mevkisinin İstanbul istikametindeki bir viyadükte, 34 BJK 321 plakalı Düzgün K. yönetimindeki ciple çarpıştı.Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak refüje çarpan cipteki Aykut F. yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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