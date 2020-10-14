Anadolu Otoyolu'nda tır yangını - DÜZCE

Arif Aydın yönetimindeki 34 HN 7538 plakalı iş makinası yüklü tır'ın, Anadolu Otoyolu'nun Bola Dağı Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey mevkisinde dorse bölümünde dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracı emniyet şeridine çekti.Tırın lastiklerinden alev aldığını gören sürücü Aydın, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Kısa sürede büyüyen yangını, olay yerine gelen Bolu Dağı Tünel İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma neticesinde söndürdü.Yangında, tırın çekici kısmında maddi hasar oluştu.Öte yandan, yangın nedeniyle otoyolun istanbul istikametinin iki şeridi ulaşıma kapatıldı. Tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda aracın kaldırılması trafiğin normale döneceği belirtildi.

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