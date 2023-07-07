Anadolu Otoyolu'nda TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki TIR ile F.Ü. yönetimindeki yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
İlk belirlemelere göre kazada biri ağır 18 kişi yaralandı. İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
OTOYOLDA TRAFİK KİLİTLENDİ
Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, sürücüleri Yeniçağa Gişeleri'nden D-100 karayoluna yönlendiriyor.