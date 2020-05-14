Anadolu Otoyolu'nda otomobil tırın altına girdi: 2 yaralı

Basri P. idaresindeki 55 SM 898 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Beyköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 51 KG 257 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tırın altına giren otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, tır şoförü ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.