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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:21 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:21
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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı
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        Otoyolun İstanbul istikameti Gebze geçişi Yumrukaya mevkisinde 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Anadolu Otoyolu
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