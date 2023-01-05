LPG yüklü tanker devrildi! 1 yaralı

AA'nın haberine göre, Otoyolun Hendek mevkisinde Ankara yönüne seyreden LPG yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırın dorsesinden kopan LPG tankeri, yol kenarındaki bariyerleri kırarak savruldu.

Olay yerine, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bölgede trafik akışı kontrollü sağlandı.

Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, güvenlik şeridine alınan tankerin AFAD ekiplerinin incelemesi sonrası çekileceği öğrenildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kazayla ilgili sosyal medyadan, "Hendek Kavşağı, Sakarya/Düzce İl sınırı arası, Ankara yönünde (güney) kaza meydana gelmiştir. Emniyet şeridi kapatılmış, diğer 3 şerit ulaşıma açıktır. Trafik Hendek Kavşağı'ndan D-100'e yönlendirilecektir." paylaşımı yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.