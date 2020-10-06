Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Ankara yönünde ilerleyen Kaya Özdursun idaresindeki 60 ABC 374 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki Murat Uyanık'ın kullandığı 54 ADR 823 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Uyanık ile hafif ticari araçtaki yolcu Nazike Özdursun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik polis ekiplerince bir süre kontrollü sağlandı. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla yoldaki ulaşım normale döndü.