Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 7 yaralı

AA

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun Akyazı mevkisi Ankara istikametinde Saik K'nin yönetimindeki 34 BFR 362 plakalı otomobil, Metin A. idaresindeki 78 BC 881 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen panelvan otoyolda sürüklenerek durdu. AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile Hanifi D, Rüstem K, Hülya A, Abdülkadir Y. ve Mehmet A. yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve SAKTİM ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.