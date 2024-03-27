Anadolu Otoyolu'nda feci kaza
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde bir minibüs TIR'a çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.
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Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Semih Ş. idaresindeki minibüs, Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey mevkisinde önünde seyreden Mustafa D. yönetimindeki TIR'a çarptı.
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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada araçta sıkışan Semih Ş, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.