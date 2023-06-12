Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nda kullandığı otomobilden kaza yaptığı için inen sürücü, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Çalışkan, daha sonra bir başka aracın çarpması sonucu yolda yaklaşık 100 metre sürüklenerek yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında otomobilinden inerek otoyolun ortasına kadar yürüyen Çalışkan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı.

Olay yerine gelen polis ve savcının incelemesinin ardından Çalışkan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.