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        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2024 - 12:18 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:18
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          Adanaolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara istikametinde seyreden U.S. (26) idaresindeki otomobil, Köroğlu Rampaları mevkiinde önünde seyreden T.B. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

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          Kazada hurdaya dönen ve hava yastıkları açılan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Aleyna (27) ve Hatice (52) S. yaralandı.

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          İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Araçta sıkışan Aleyna S. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

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          Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aleyna S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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