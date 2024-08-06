Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
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Adanaolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara istikametinde seyreden U.S. (26) idaresindeki otomobil, Köroğlu Rampaları mevkiinde önünde seyreden T.B. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
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Kazada hurdaya dönen ve hava yastıkları açılan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Aleyna (27) ve Hatice (52) S. yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Araçta sıkışan Aleyna S. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aleyna S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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