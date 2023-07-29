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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda bozulan otomobile TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nda bozulan otomobile TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Anadolu Otoyolu Düzce mevkisinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran otomobile TIR çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 06:32
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        Arıza yapan otomobile TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bozulan otomobillerini tamir etmek için duran aileye TIR'ın çarpması sonucu meydan gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Turgay Cem idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde arıza yaptı.

        4 KİŞİYE ÇARPAN TIR SÜRÜCÜSÜ, KAZA YERİNDEN KAÇTI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Araçlarını emniyet şeridine çekerek tamir etmek isteyen sürücü Turgay Cem, kardeşi Tuncay ve Egemen ile ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuğa, yolun aynı istikametini kullanan bir TIR arkadan çarparak olay yerinden kaçtı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Turgay Cem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin diğer 3 kişisi ise ambulanslara alınarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza yerinde hayatını kaybeden sürücü Turgay Cem'in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, otomobile çarpan ve olay yerinden kaçan TIR'ın aranmasına görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda devam edildiği bildirildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #düzce
        #Anadolu Otoyolu
        #haberler
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