Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan cip devrildi: 1 ölü
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere çarparak devrilen cipin sürücüsü yaşamını yitirdi, kazaya karışan taksi sürücüsü yaralandı
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Dilovası geçişi Ankara istikametinde Volkan A. (31) idaresindeki cip, Diliskelesi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen cip devrilirken sürücüsü Volkan A. araçtan yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Aynı yönde seyreden Ş.K'nin kullandığı taksi ise ise devrilen araca çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.