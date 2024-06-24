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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan cipteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Anadolu Otoyolu'nda cip bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyere çarpan cipteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:53 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:53
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        Cip bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Cemal S. (59) idaresindeki cip, Üçköprü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü ile yolcular Ayten (62) ve Sevinay S. (55) ile Esra Duygu D. (35) ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

        Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sevinay S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada sürücü Cemal S'nin polise verdiği ifadede, önündeki TIR'ın kasasından düşen piknik tüpünün çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini anlattığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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