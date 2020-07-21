Anadolu Otoyolu'nda araç yangını ulaşımı aksattı - KOCAELİ

AA

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 34 DE 7832 plakalı otomobilin motor kısmında Gebze ilçesi Kirazpınar mevkisi Ankara yönünde seyrederken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlere ilk müdahale sürücü tarafından otomobildeki yangın söndürme tüpüyle yapıldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı.