Anadolu Otoyolu'nda 6 araçlık zincirleme kaza

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde 5 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 4 kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, araçlar hasar gördü. AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.