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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi - Güncel haberler

        Anadolu Otoyolu'nda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta, 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 00:37 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:37
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        4 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamında Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 4 ton kaçak tütün bulundu.

        Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Anadolu Otoyolu
        #kocaeli
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