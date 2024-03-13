Anadolu Otoyolu'nda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta, 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamında Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 4 ton kaçak tütün bulundu.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.