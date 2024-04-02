Anadolu Otoyolu'nda 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu
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Anadolu Otoyolu İstanbul İstikameti Güzeltepe Viyadüğü'nde, Alaattin E. idaresindeki kamyon, Yakup Yaman yönetimindeki kamyon ve Pir Ö, kontrolündeki kamyonla çarpıştı.
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Çarpmanın etkisiyle Alaattin E. idaresindeki yapı malzemesi yüklü kamyon devrildi.
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İhbar üzerine bölgeye polis, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri hafif yaralanan Alaattin E'yi ayakta tedavi etti.
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Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten verilmeye başlandı. Güzergahta araç kuyrukları oluştu.
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