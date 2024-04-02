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        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nda 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

        Anadolu Otoyolu'nda 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:13
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          Anadolu Otoyolu İstanbul İstikameti Güzeltepe Viyadüğü'nde, Alaattin E. idaresindeki kamyon, Yakup Yaman yönetimindeki kamyon ve Pir Ö, kontrolündeki kamyonla çarpıştı.

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          Çarpmanın etkisiyle Alaattin E. idaresindeki yapı malzemesi yüklü kamyon devrildi.

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          İhbar üzerine bölgeye polis, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık ekipleri hafif yaralanan Alaattin E'yi ayakta tedavi etti.

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          Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten verilmeye başlandı. Güzergahta araç kuyrukları oluştu.

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