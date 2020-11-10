Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı

Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde 14 Ekim'de başlayan çalışmalar sona erdi.

Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 kara yolu üzerinden sağlandı.

Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ve Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.

Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3. viyadükleri üzerinde bulunan derzler yenilendi ve yol tekrar asfaltlandı.

Ekiplerin çalışmalarını ara vermeden sürdürmesi sonucu otoyolun Ankara yönü planlanandan 6 gün önce trafiğe açıldı.