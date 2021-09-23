"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı

AA

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle anlatılan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

Doruk mevkisi ile 2500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'a bu sene karın erken düştüğünü söyledi.

Ilgaz Dağı'nın her mevsim ayrı bir renge, her rengin de ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Keleş, "Kar berekettir, kar su demektir, kar tüm insanlar için önemli bir kaynaktır. İnşallah bu sene bol kar görürüz." dedi.