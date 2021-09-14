Anadolu'nun yöresel lezzetleri Kırşehir Ahiler Çarşısı'nda buluştu

Cacabey Meydanı'nda Selçuklu ve Osmanlı dönemindekilere benzer kubbeli çadırlarda açılan ve hafta sonuna kadar açık kalacak Ahiler Çarşısı'nda Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda esnaf stant açtı.
Stantlarda Denizli Serinhisar leblebisi, Adıyaman çiğ köftesi, Kocaeli pişmaniyesi, Konya tahin, pekmez ve lokumu, Bursa helvası, Zonguldak kestane balı gibi Anadolu'nun yöresel lezzeti yer alıyor.
Kırşehirli esnaf da köftür tatlısından çığırtma böreğine yöresel ürünlerini il dışından gelen ziyaretçilere tanıtıyor.
Çarşıda gıdanın yanı sıra farklı illerin takı, tasarım, hediyelik eşya ve ev gereçleri de sergileniyor.
Kocaeli'den gelerek pişmaniye standı açan Murat Çatanalp, AA muhabirine, doğal ürettikleri ürünleri tanıtmak için Kırşehir'e geldiklerini söyledi.
Ahilik Haftası dolayısıyla Kırşehir'den ve il dışından ziyaretçileri beklediklerini ifade eden Çatanalp, "Bir hafta burada kalacağız, ikramlarımız da olacak. 2 bin öğrenciye ücretsiz pişmaniye dağıtmayı düşünüyoruz." dedi.
Adıyaman'dan Sait Usta da yöresel çiğ köfte tanıtımı ve satışı yaptıklarını vurgulayarak, "Adıyaman'dan geldik, cuma gününe kadar buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceği perşembe günü güzel bir sergi açacağız, ürünlerimizi tanıtacağız." diye konuştu.
Ahiler Çarşısı'nda Konya'nın yöresel ürünlerini getirdiklerini anlatan Mehmet Çoban da "Yöresel ürünlerimiz olan Bozkır tahini, pekmezi, bal köpük helva, lokumu tanıtıyoruz. Herkesi standımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Zonguldak'tan gelen Aynur Çakar da yöresel organik ürünleri tanıttığını aktararak, "Yöremize ait kestane balımız, Çaycuma manda yoğurdu, peyniri ve sucuğumuz var. Tamamen doğal ürünlerle tanıtımımızı yapıyoruz." dedi.
Bursa'dan gelerek stant açan Erencan Dönmez de kente özgü helvaların tanıtımını ve satışını yaptıklarını belirterek, "Çok farklı helva üretiyoruz. Özellikle Ahilik Haftası nedeniyle Kırşehir'e geldik. Böyle bir lezzeti herkesin tatmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Çorum ürünlerini tanıtan Eda Satıoğlu ise Merzifon'dan geldiğini ifade ederek, "Haşhaş ve kızılcık marmelatlarımız, pekmezimiz ve sirkemiz meşhurdur. Hem tanıtımı hem de satışı için Ahilik Haftası etkinliklerine katıldık." diye konuştu.
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