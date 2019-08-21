21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'ın Söke ilçesinde, özgün kent planı ve iyi korunmuş yapılarıyla "Anadolu'nun Pompeisi" olarak bilinen, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Priene Antik Kenti'nde yeni bulunan tapınak kazı ekibini heyecanlandırıyor.
AA'nın haberine göre ilçe merkezine 15 kilometre mesafede, Samsun Dağı'nın güney yamacında 370 metre yükseklikte sarp bir kaya üzerine kurulan ve döneminin liman kenti olarak bilinen antik kentteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Uludağ Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştiriliyor.
Kazı çalışmaları, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert başkanlığında yapılıyor.
Yüksekte olmasından dolayı ziyaretçilerine Söke Ovası'nın eşsiz manzarasını izleme fırsatı da sunan antik kent, Athena Tapınağı, tiyatro, Demeter Tapınağı, agora, bouleuterion, Yukarı Gymnasion, Aşağı Gymnasion, Mısır Tapınağı, Bizans kilisesi ve konut alanlarıyla dikkati çekiyor.
İçerisinde 3 tapınak ve 2 kutsal alan bulunan kentte, kazı çalışmalarına bu yıl başlanan yeni bir tapınak ise kazı ekibini heyecanlandırdı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, yaptığı açıklamada, Priene'nin Helenistik dönemin en modern kentlerinden biri olduğunu, şehir planında caddeler ve sokakların birbirini dik kestiğini, arada kalan parsellerin de belli bir matematiksel orana dayanarak yapıldığını söyledi.
Mert, özgün kent planı ve iyi korunmuş yapılarından dolayı Priene'nin İtalya'daki Pompei Antik Kenti'ne benzetildiğini dile getirdi.
Antik kentin 5 bin nüfuslu olmasına rağmen döneminin önemli şahsiyetlerinin de ilgisini çektiğini aktaran Mert, "Örneğin, Athena Tapınağı ve kutsal alanı, ilk evresinde Makedonyalı komutan Büyük İskender’in yardımıyla tamamlanıyor. Son evresi ise Roma İmparatoru Augustus'un yardımıyla tamamlanıyor" dedi.
"SONUÇLARINI MERAK EDİYORUZ"
Mert, Athena Tapınağı'nın kuzey kısmında devam eden kazılarda kendileri için heyecan verici yeni bir tapınağa ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Küçük bir tapınak, önünde sunak denilen bir yapı ve etrafında onurlandırma anıtlarının yer aldığı bir alandan oluşuyor. Yapının fonksiyonunu belirlemeyi, tarihlemesini amaçlıyoruz. Sonuçlarını merak ediyoruz. Hangi tanrı ya da tanrıçaya ait olduğunu merakla bekliyoruz. Bunu ortaya çıkardığımızda önemli bir sonuç olacak. Zeus'un bir kültü var burada ama Zeus'a ait bir tapınak henüz bulunmamış. Bu tapınak o da olabilir. Yapacağımız çalışma ve sondajlarda bunu ortaya çıkaracağız. Şu anda temizlik çalışması yapıyoruz. Daha sonra yapının içinde Naos adını verdiğimiz kutsal mekanda sondaj çalışması yaparak, ana kayaya kadar inip çıkacak bulgulara göre değerlendireceğiz."
Antik kentteki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü anlatan Mert, hiçbir modern ekleme yapmadan mevcut mimari elemanlarla Priene'yi ayağa kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!