Anadolu'nun ilk camisinde ramazan buruk geçiyor - HATAY

AA

Habib-i Neccar ve Hz. İsa'nın iki havarisinin mezarının bulunduğu yerde inşa edilen cami, Kovid-19 sürecinde cemaatle ibadete izin verilmemesi nedeniyle ramazanı buruk geçiriyor.Ramazanlarda vatadandaşların en çok geldiği, avlusunun dahi namaz kılanlarla dolduğu Habib-i Neccar, bu yıl sessizliği büründü.Hatay'da vatandaşlar, salgının bir an önce bitip tarihi camide cemaatle namaz kılacakları günleri bekliyor.- Habib-i Neccar CamiMilattan sonra 40'lı yıllarda Antakya'da yaşayan Habib-i Neccar'ın adını taşıyan ve Roma tapınağının yıkıntıları üzerine inşa edilen cami, Ortaçağ mimarisi özelliği taşıyor.Etrafı medrese odaları ile çevrili olan, minaresi de 17. yüzyılda yapılan caminin avlusunda, 19. yüzyıl eseri şadırvan bulunuyor.