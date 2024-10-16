Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Anadolu'nun Horasan'ı: Tunceli Sempozyumu" başladı | Son dakika haberleri

        Tunceli'de "Anadolu'nun Horasan'ı: Tunceli Sempozyumu" başladı

        Tunceli'de "Anadolu'nun Horasan'ı: Tunceli" temalı sempozyum başladı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'nin harsı ortaya çıksın. Bilimsel araştırmalar neyse bunları ortaya koyacağız. İnşallah renklerimizi kaybetmeyeceğiz. Aslında dünyanın tektipleştirmesine buradan bu sempozyumla karşı koyuyoruz" dedi. Prof. Dr. Kenan Peker de "Bu materyal güzel bir kültürün hazinesi ve külliyatı olacaktır" dedi. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir ise Horasan kavramının bir coğrafya olarak yüzyıllardır Alevi-Bektaşi toplumunun belleğinde yaşayan güçlü bir kod olduğuna işaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Anadolu'nun Horasan'ı: Tunceli Sempozyumu" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de "Anadolu'nun Horasan'ı: Tunceli" temalı sempozyum başladı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Valilik, Munzur Üniversitesi, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı koordinesinde, üniversite yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, Türkiye'nin Anadolu kilimi gibi farklı renkleri ve ilmekleri olduğunu söyledi.

        "İNŞALLAH RENKLERİMİZİ KAYBETMEYECEĞİZ"

        Tunceli'nin de motifleriyle bu kilimin içerisinde yer aldığını belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

        "Bundan 100 yıl önceki zenginliğimizi, renklerimizi işin açıkçası dünya kaybediyor ve zenginliklerimizi muhafaza etmek durumundayız. Kimliğimizi bunlardan alıyoruz ve kültürümüzü unutursak kendi hafızamızı kaybetmiş oluruz, başkalarının dediğini yapan birer robot haline geliriz. Bunlar araştırılsın, Tunceli'nin harsı ortaya çıksın. Bilimsel araştırmalar neyse bunları ortaya koyacağız. İnşallah renklerimizi kaybetmeyeceğiz. Aslında dünyanın tektipleştirmesine buradan bu sempozyumla karşı koyuyoruz."

        REKLAM

        "6 AYLIK BİR HAZIRLIK SÜRECİ YAŞANDI"

        Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker de sempozyumun yapılması için 6 aylık bir hazırlık süreci yaşandığını anlattı.

        Etkinliğin kente hayırlı olmasını dileyen Peker, "Bugün çok değerli bilim insanlarımızın sunacağı 53 bildiriyle saflaştırma kısmı ve sonrasında zenginleştirilip materyal haline getirilme kısmı oluşturulacaktır. Bu materyal güzel bir kültürün hazinesi ve külliyatı olacaktır. Önemli olan bunu genç nesillere anlatabilmektedir. Talim ve eğitim olarak anlayabilmektir. İnsanın tabiatına özüne rücu etmesine yardım etmektir." dedi.

        "HEP BİRLİKTE BİR SONRAKİ NESLE AKTARACAĞIZ"

        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir ise Horasan kavramının bir coğrafya olarak yüzyıllardır Alevi-Bektaşi toplumunun belleğinde yaşayan güçlü bir kod olduğuna işaret etti.

        Özdemir, bu kodun sonradan ortaya çıkarılmış bir isim ve algı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Çünkü bununla ilgili yüzlerce vesikamız var ve bunu Tunceli'nin semasında milyonlarca kez tekrarlandığını hepimiz biliyoruz. Bunu, savunan da biliyor savunmayan da biliyor. O nedenle kendi atalarımızdan, dedelerimizden ve onların da kendi atalarından sözlü kültürle günümüze kadar aktardığı bilgilere itibar edeceğiz, önem vereceğiz. Bunu kendi çocuklarımıza da anlatacağız ve bu Horosan kavramını, kökenini hep birlikte bir sonraki nesle aktaracağız."

        Sempozyum, yarın farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla yapılacak değerlendirme ve kapanış toplantılarıyla sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Tunceli Haberleri
        #Anadolunun Horasanı Tunceli Sempozyumu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Habertürk Anasayfa