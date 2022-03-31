AA'nın haberine göre Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllar boyu önemli medeniyet merkezlerinden biri olan şehir, ilk sahipleri olan Hattiler tarafından Hattuş olarak adlandırılırken, Hitit egemenliğine geçtikten sonra Hattuşa (Boğazköy) adını almıştır.