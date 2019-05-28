Anadolu'nun adayları belli oldu

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
9'uncu Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Eylül ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Törenin organizasyonunu üstlenen Kerem Alışık, "Değerli jürimizin büyük bir titizlikle belirlediği tüm ödüle aday olan meslektaşlarıma başarılar diliyor, onlarla aynı heyecanı paylaşıyorum" dedi.
Seçici Kurul Başkanı Gülşen Karakadıoğlu ise görüşlerini "Ankara dışından turneyle gelen toplulukların oyunları dahil çok sayıda oyun izledik. Ankaralı seyirciler adına hepsine teşekkür ediyoruz. Seçici Kurulu'muz objektif değerlendirmelerle ödül adaylarını belirledi. Tüm adayları şimdiden kutluyoruz" sözleriyle dile getirdi.
Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü: Olcay Poyraz.
Onur Ödülü: Ömer Atila Sav
Seçici Kurul Özel Ödülü: 'Misafir'.
Seçici Kurul Genç Yetenek Ödülü: Naz Göktan
Gülşen Karakadıoğlu, Cem Emüler, Prof. Dr. Deniz Bozer, Erhan Gökgücü, Prof. Dr. Filiz Elmas, İlker Çetin, Mehmet Atay, Yener Aksu'dan oluşan seçici kurul 9'uncu Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nin adaylarını şu şekilde belirledi;
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
1. Aylin Saraç (Uymazcı - Garaj 1112)
2. Filiz Demiralp (Lena, Leyla ve Diğerleri - Sivas DT)
3. Pınar Gün Topçu (Fare Kapanı - Ankara DT)
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
1. İrfan Kılınç (12 Öfkeli. - Ankara DT)
2. Şekip Taşpınar (12 Öfkeli - Ankara DT)
3. Yavuz Sepetçi (Misafir - Ankara DT)
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
1. Gaye Filiz Alacacı (Fare Kapanı - Ankara DT)
2. Melike Ergüzen (Barbara'nın Doğumu - Bursa DT)
3. Özden Gököz (Divane Ağaç (Yunus Emre) - Ankara DT)
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
1. Kadircan Şeren (12 Öfkeli - Ankara DT)
2. Nezih Işıtan (Fare Kapanı - Ankara DT)
3. Ömer Alper İzci (Zümrüdüanka - Antalya DT)
KOMEDİ, MÜZİKAL OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
1. Eda Aydınlı (Cimri - Ankara DT)
2. Berna Konur (Bankta İki Kişi - Ankara DT)
3. Meltem Keskin (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
1. Mustafa Kurt (Cimri - Ankara DT)
2. Şahap Sayılgan (Gidiş Dönüş (Retro) - Ankara DT)
3. Tolga Tuncer (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
1. Başak Gürdal (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)
2. İlkyaz Arslan (Takan Takana - Tatbikat Sahnesi)
3. Zerrin Epikmen (Tahtsız Kraliçe - Ankara DT)
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
1. Can Öztopçu (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)
2. İsmet Numanoğlu (Cimri - Ankara DT)
3. Tolga Tecer (Cimri - Ankara DT)
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