48 yıl sonra ortaya çıktı... Fotokapana yansıdı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) 'Dünya Biyoçeşitlilik Günü' etkinliğine katıldı.
AA'nın haberine göre Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeostratejik konumunun önemine işaret ederek salgın döneminde artan lojistik maliyetlerinden dolayı ülkenin konumunun fırsata çevrildiğini belirtti.
Biyoçeşitliliğin ekonomik refaha dönüştürülmesi için çalışmalar yaptıklarının altını çizen Kirişci, "Avrupa'da 15 bin tür varsa bunun 12 bini kendi ülkemizde. Bunun 3 bin 700 civarında olanı da kendi coğrafyamıza ait endemik türlerdir. Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar kazanç elde ederken bunun kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen bir ülke konumundayız. Buna bizim son vermemiz gerekiyor. Biz de payımıza düşeni alabilmeliyiz. Şu an Bakanlığımızda taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu Meclis'imize sunmuş ve yasalaşmasıyla buradaki durumumuzu pozitife çevirmiş olacağız" dedi.
ANADOLU LEOPARI YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
Kirişci ayrıca nesli tehlike altında olan ve Türkiye'de en son 1974'te görülen Anadolu leoparının yeniden görülmeye başlandığını ifade ederek Anadolu leoparının sayıca artırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
13 BİN 404 TÜR TESPİT EDİLEREK KAYIT ALTINA ALINDI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez de gelişen sanayi ve endüstrinin ekolojik dengeleri bozduğunu belirterek biyoçeşitliliğin korunması için birçok konunun Birleşmiş Milletler tarafından takip edildiğini söyledi.
Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından dünyanın ender ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Üzmez, 81 ilde bitki ve hayvan çeşitliliği envanterini yaptıklarını anlattı. Üzmez, yapılan çalışmayla 13 bin 404 türün tespit edilerek kayıt altını alındığını söyledi.
Anadolu leoparının fotokapanla kaydedilen son görüntülerinin konuklarla paylaşıldığı etkinlikte Bakan Kirişci, konuşmaların ardından endemik türlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
Bu sırada Bakanlık çalışanı Halil Samur kendi yazdığı bir şiiri Kirişci'ye takdim etti.
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