"Anadolu jelibonu"na ilgi artıyor - NEVŞEHİR

Bölgedeki bağlardan özenle seçilen beyaz üzümler, makine yardımıyla suyu çıkarıldıktan sonra bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Un karıştırarak belli bir kıvama getirilen ürün, odun ocakları üzerindeki kazanlarda kaynatılıyor.
Hiçbir katkı maddesi konulmadan pişirilerek puding kıvamına getirilen ürün, taslarla tepsilere alınarak yeniden dinlenmeye bırakılıyor. Ertesi gün tepsilerde dilimlenerek, damdaki tezgahlara serilen ve kurumaya bırakılan köftür, havanın sıcaklığına göre 3 ila 7 gün suyunu çekmesi için bekletiliyor.
Tüketime hazır hale gelen köftür, soğuk bir odada muhafaza edilerek yıl boyunca talebe göre çeşitli illere gönderiliyor.Üzümün zahmetli serüveni sonrası ortaya çıkarılan köftür, hem çocuklar hem de yetişkinlerce sıkça tüketiliyor.İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Yılmaz ailesi, geçimini köftür üreterek sağlıyor.Uğur Yılmaz (39),AA muhabirine, yılda ortalama 12 ton üzümden 2 ton köftür üretebildiklerini ve kilogramını 35 liradan sattıklarını söyledi.
Aile bireylerinin her birinin üretime katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, köftürün sadece taze üzüm suyundan yapıldığını, bağ bozumu zamanı dışındaki dönemlerde üretilemediği için her yıl eylül ve ekim ayında gece gündüz yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.
- "Çocuklar daha çok talep ediyor"
Yılmaz, her geçen yıl ilginin arttığı köftürü aile bireylerinin el ele vererek ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Dedem, babam, annem eşim ve çocuklar iş birliği halinde olunca daha pratik oluyor. İki ay içinde hava bozulmadan hazırlıyoruz, sonra satışını yapıyoruz. Üzüm suyunun kazanlarda ısıtarak tatlanmasını sağlıyoruz. Kıvama ulaşınca içine un katıyoruz belli bir ölçüde. Karıştırarak pişiriyoruz daha sonra serip kurumaya bırakıyoruz. Ankara, Niğde, Kayseri gibi çevre illerin yanı sıra turistler de lezzetli ve doğal olduğu için tercih ediyorlar. Anadolu jelibonu olarak biliniyor. Çocuklar daha çok talep ediyor. Farklı illerden siparişler olunca kargoyla da adrese teslim gönderiyoruz."
Fatma Yılmaz (57) da meşakkatli bir sürecin ardından ürettikleri köftürün geçim kaynakları olduğunu vurgulayarak, "Bu tamamen organik bir ürün. Çeşitli işlemlerden geçirerek doğal bir gıda ortaya çıkarıyoruz. Herkes çocuklarına gönül rahatlığıyla yedirebilir." dedi.
Mustafa Yılmaz (11) da babaannesi, annesi ve babası başta olmak üzere tüm ailenin uğraş verdiği köftürün üretilmesinde kendine verilen görevleri yapmaya çalıştığını, aynı zamanda da yıl boyunca beğenerek tükettiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!