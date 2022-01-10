Anadolu Isuzu’dan İsrail'e otobüs teslimatı

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Anadolu Isuzu, İsrail’de faaliyet gösteren dört ulaşım operatörüne toplam 48 adet midibüs ve otobüsün teslimatını gerçekleştirdi.

Araçların teslimatının sürmekte olan pandemi koşulları nedeniyle, ilk kez düzenlenen bir online teslimat töreni ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, İsrail’de faaliyet gösteren Metropolin, Electra Afikim, Electra Afikim 2021, Kavim ulaşım operatörlerine 38’i Citiport, 3’ü Novociti Life, 7’si NovoUltra Nees olmak üzere toplam 48 aracın teslimatı gerçekleştirildi.

23 Aralık 2021 günü düzenlenen online teslimat törenine Anadolu Isuzu’nun İsrail ülke distribütörü Universal Trucks Israel LTD’in (UTI) yanı sıra ulaşım operatörleri Metropolin, Electra Afikim, Electra Afikim 2021 ve Kavim şirketlerinin yöneticileri ile Anadolu Isuzu üst düzey yöneticileri katıldı.

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, "Yurtdışı pazarlardaki iddiamızı 2022 yılında da sürdürüyoruz. Yüksek teknolojik standartlara sahip bir pazar olan İsrail’e yaptığımız satışlar da bizim için önemli bir uluslararası referans niteliğinde. Yurtdışı pazarlardaki konumumuzu 2022 yılında daha da güçlendirmeye, yeni pazarlara açılmaya ve ihracat rakamlarımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.