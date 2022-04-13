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Anadolu Isuzu, Doğu Avrupa bölgesinin önde gelen pazarlarından olan Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner otobüsün teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 yıldır Hırvatistan’da aktif faaliyetlerini sürdüren Anadolu Isuzu’nun bugüne kadar ülkeye ihraç ettiği araç sayısı 250’ye ulaştı. Anadolu Isuzu’nun teslimatını gerçekleştirdiği otobüslerin Hırvatistan’ın farklı şehirlerinde toplu taşıma ve şehir içi ulaşım alanında kullanılacağı belirtildi

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anadolu Isuzu olarak 2022 yılına ilişkin şirket hedeflerimiz doğrultusunda yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Şekerpınar’daki tesislerimizde, modern kentlerin en güncel talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirip ürettiğimiz Kendo/Interliner modelimiz özellikle Avrupa pazarlarında büyük bir ilgi görüyor. Kendo/Interliner ürün ailemizin ihracat rakamlarını daha da yükseltmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.