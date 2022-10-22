Ticari araç markası Anadolu Isuzu, Kuzey Afrika bölgesinin en önemli pazarlarından Fas’a 12 adet Turkuaz midibüsün teslimatını gerçekleştirdi. Planlanan zamanlama dahilinde, teslim edilen araçların Fas’ın Kazablanka kentinde servis taşımacılığı alanında hizmet vereceği bildirildi.

7.7 metre uzunluğa sahip Isuzu Turkuaz modeli, 190 beygir gücünde motor ile satışa sunuluyor.

Otomatik şanzımanlı araç, turizm ve okul taşımacılığı alanlarında kullanılıyor. Çift cam izolasyonu, ön ısıtıcı ekipmanı gibi özeliklere sahip araç, otomatik yangın söndürme sistemleri satışa sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, ticari araç üç nokta emniyet kemerine sahip 33 öğrenci koltuğu ve hostes koltuğuna sahip.