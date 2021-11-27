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Anadolu Isuzu, 30 yıla dayanan otobüs ve midibüs ihracat tarihindeki aylık bazda en yüksek ihracat cirosunu rekorunu Eylül 2021’de kırdığını bildirdi. Şirketin ihracat satışlarındaki büyüme Ekim ayında da devam ederken, otobüs ve midibüs ihracatındaki genel düşüş trendine rağmen pazar payının artırıldığı belirtildi.

Ticari araç üreticisinin, 2021 yılının Ocak-Ekim arası döneminde ihracatını gerçekleştirdiği 686 otobüs ve midibüs ile bu segmentte en çok araç ihraç eden üçüncü marka olduğu kaydedilirken, otobüs kategorisinde 285 aracın ihracatını gerçekleştiren Anadolu Isuzu'nun midibüs kategorisinde ise 401 araç ihracatıyla kendi rekorunu tazelediği vurgulandı.

Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, halihazırda tam elektrikli ve CNG’li araçlar da dahil olmak üzere otobüs ve midibüs segmentinde 12 farklı model ve toplam 47 farklı versiyonun üretimini ve ihracatını gerçekleştiriyor.



Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeye devam ettiklerini söyleyen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Bu yılı beklentilerimizin de üzerinde teslimatla tamamlamayı hedefliyoruz. Ocak-Ekim döneminde Türkiye’den ihraç edilen toplam otobüs ve midibüsler arasındaki payımız yüzde 15.5 gibi rekor bir seviyeye yükseldi. Gerek ülkemizde gerekse dünyada modern ulaşım alanındaki ihtiyaç ve talepleri en iyi şekilde karşılayan modellerimizle mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam edeceğiz" dedi.