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66’dan fazla ülkede 15 binin üzerinde aracı ile yer alan Anadolu Isuzu’nun Gürcistan distribütörü GT Group LLC, Tiflis Ulaşım Şirketi’nin (Tbilisi Transport Company) açtığı araç ihalesini kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu GT Group LLC ile yaptığı satış sözleşmesi kapsamında yıl sonuna kadar Tiflis Ulaşım Şirketi’ne 180 adet Novociti Life teslimatı yapacak.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Markamızı dünyada da güçlendiriyoruz. Daha önce de 220 adet Novociti Life teslimatı gerçekleştirdiğimiz Gürcistan pazarında bir kez daha tercih edilmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkenin en büyük ulaşım şirketlerinden biri olan Tiflis Ulaşım Şirketi’ne araçlarını yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Anadolu Isuzu olarak, 2021 yılı uluslararası satış hedeflerimiz paralelinde, tüm pazarımızda operatör filo satışlarının yanı sıra önemli belediye ihaleleri kazanmayı hedefliyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, Isuzu Novociti Life, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in yollarında, 2019 yılında gerçekleştirilen 16.9 milyon euro değerindeki araç teslimatıyla hizmet vermeye başladı.

Isuzu Novociti Life'ın bugün, yurtdışında Gürcistan ile birlikte Polonya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Çekya, Sırbistan ve İspanya gibi pazarlarda hizmet verdiği kaydedildi.