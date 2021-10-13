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Anadolu Isuzu, elektrikli midibüs Novociti Volt''un ilk yurtdışı teslimatını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu'nun belediyelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak ürettiği Novociti Life platformu üzerinde geliştirilen araç, sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik önemle geliştirildi.

8 metrelik uzunluğa elektrikli midibüste yer alan ve tavana yerleştirilen 211kWh'lık kapasite bataryalar, araca 300 km'ye kadar menzil imkanı sunuyor.

Yolcu kapasitesi 52'ye kadar yükseltilebilen araçta, rejeneratif frenleme sisteminin de araç menziline ve toplam güç yönetimine katkı sağladığı belirtildi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili olarak, "Yurtdışı pazarlara ve Avrupa normlarına yönelik ürün geliştirme ve üretim yapma gücümüzle ihracata devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik üretim süreçlerimizde geliştirdiğimiz uygulamalar ve çevre dostu araçlarımızla yurtdışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeyi ve ihracat rakamlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Dünya belediyelerinin güncel taleplerini tam olarak karşılayan, çevre dostu, sessiz, konforlu ve modern ulaşım çözümlerinde giderek daha fazla tercih ediliyoruz" dedi.