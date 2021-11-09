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Ticari araç markası Anadolu Isuzu, Ocak-Eylül 2021 dönemine ilişkin mali sonuçlara göre net satışlarını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 114 artışla 1.485,42 milyon TL'ye çıkardı.

Şirketin aynı dönemde yurt içi satışları yüzde 103, ihracat satışları ise yüzde 139 oranında artış kaydetti. Anadolu Isuzu’nun Ocak-Eylül 2021 dönemindeki faiz ve vergi öncesi kârı ise (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 289 artışla 150 milyon TL’ye yükseldi.

Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, 2021 yılının ilk dokuz ayında 2 bin 676 adedi iç pazara, 626 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 3 bin 302 adet aracın satışını gerçekleştirdi. 2020’nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında toplam satışlarda yüzde 88 oranında bir artış sağlandı.

Ticari araç segmentinde üretim yapan Anadolu Isuzu, yurt içi satış adetlerine bakıldığında, kamyon segmentinde yüzde 79,9’luk artış kaydetti.. Tüm segmentler için yurtdışı satış adetlerinde sağlanan artış ise yüzde 91.4 oldu.

Öte yandan, tüm dünyada etkili olan hammadde ve navlun fiyatlarındaki volatilitenin uzun vadeli kontratlar sayesinde yönetildiği açıklanırken, çip tedariki ile ilgili ise kısa-orta vadede finansal tabloları etkileyecek seviyede bir risk bulunmadığı kaydedildi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan mali sonuçlar ilgili değerlendirmesinde, "Pandemi koşullarının etkisini sürdürdüğü bir dönemde her alandaki performansımızı daha da yükselttik. Sürdürülebilirlik odağımızla ürettiğimiz, yenilikçi teknolojilerle donanmış çevreye duyarlı ve güvenli araçlarımızın yeni pazarlara satışını gerçekleştirdik. Birçok alanda gösterdiğimiz yüksek performans ilk üç çeyrek dönem sonuçlarına olduğu gibi yıl sonu rakamlarımıza da aynen yansıyacaktır. Önümüzdeki dönemde yurt içi pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yurtdışında yeni pazarlara açılmaya, yerli üretimle Türkiye ekonomisine çok yönlü katkılarda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.