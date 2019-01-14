Yerli ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, üretime ara vereceğini duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, söz konusu kararın arkasın pazarda yaşanan daralma yatıyor.

Buna göre, Ocak-Nisan döneminde 26 gün üretim yapmayacak. Yapılan açıklamada, üretime ara verilmesinin toplam satış ve toplam üretime "önemli bir etki" yapmasının beklenmediği kaydedildi.

PAZAR YÜZDE 42 DARALDI

2018'in hafif ticari araç pazarı yüzde 42 daralma yaşarken, ticari araç pazarı ise Ocak-Kasım döneminde yüzde 38 oranında küçülmüştü.

Anadolu Isuzu, üretime ara veren ilk yerli üretici değil. Pazardaki talebin azalması sebebiyle Tofaş ve Renault gibi markalarda 2018'in üçüncü çeyreğinde üretimlerine yaklaşık 10'a gün ara verdiğini duyurmuştu.