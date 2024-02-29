Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Anadolu Hikâyeleri seramikte buluştu

        Anadolu Hikâyeleri seramikte buluştu

        Afyonkarahisar M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi CKSM Galeri, geçtiğimiz 20 Şubat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde Seramik Sanatçısı Kamuran AK'ın "Anadolu'dan Hikâyeler" isimli seramik sergisi ile sanatseverlere kapısını açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 17:51 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akademisyen –Sanatçı Kamuran Ak ’ın çeşitli pişirim teknikleri ile üretilen, yirmi dört adet seramik duvar rölyefi ve on adet seramik heykelden oluşan seçki 8 Mart 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

        • 2

          Coğrafi konumu itibarı ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, zengin bir kültürel mozaiğe sahip.

        • 3

          Beraberinde çeşitli efsanelerin doğuşuna zemin hazırlayan bu yapı, herkesin zihninde bir şekle bürünmüş, tarih boyunca dilden dile aktarıldı.

        • 4

          Simurg, Zümrüd-ü Anka, Şahmaran gibi Doğu hikâyeleri yanında bulunduğumuz coğrafya ile bütünleşen Marsiyas, Midas hikâyeleri yanı sıra Batı’ya uzanan Troya, Aeneas hikâyeleri Sanatçı Kamuran AK tarafından seramikte vücut bularak Anadolu'dan Hikâyeler sergisini oluşturuyor.

        • 5

          KİMDİR?

          Kamuran Ak, 1975’te Bulgaristan Şumnu’da doğdu. 1997’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü bitirdi. 1999-2002 yılları arasında Toprak Seramik’te tasarımcı olarak çalıştı. 2000 yılında İtalya Sassuolo’da bulunan Gamma Due Tasarım Stüdyolarında incelemelerde bulundu. 2002’de Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2007’de Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Osmanlı’dan Günümüze Türk Yemek Kültüründe Seramik Yemek Kapları” konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. 71. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Seramik Başarı Ödülü, Gizem Frit Seramik Eserler Yarışması 1.lik Ödülünün de olduğu seramik ve tasarım alanında 21 ödülü bulunmaktadır. 2023 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde , "Seramik Sobalar" konulu sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan sanatçı Afyon Kocatepe Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Habertürk Anasayfa