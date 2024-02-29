Anadolu Hikâyeleri seramikte buluştu
Afyonkarahisar M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi CKSM Galeri, geçtiğimiz 20 Şubat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde Seramik Sanatçısı Kamuran AK'ın "Anadolu'dan Hikâyeler" isimli seramik sergisi ile sanatseverlere kapısını açtı
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Akademisyen –Sanatçı Kamuran Ak ’ın çeşitli pişirim teknikleri ile üretilen, yirmi dört adet seramik duvar rölyefi ve on adet seramik heykelden oluşan seçki 8 Mart 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
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Coğrafi konumu itibarı ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, zengin bir kültürel mozaiğe sahip.
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Beraberinde çeşitli efsanelerin doğuşuna zemin hazırlayan bu yapı, herkesin zihninde bir şekle bürünmüş, tarih boyunca dilden dile aktarıldı.
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Simurg, Zümrüd-ü Anka, Şahmaran gibi Doğu hikâyeleri yanında bulunduğumuz coğrafya ile bütünleşen Marsiyas, Midas hikâyeleri yanı sıra Batı’ya uzanan Troya, Aeneas hikâyeleri Sanatçı Kamuran AK tarafından seramikte vücut bularak Anadolu'dan Hikâyeler sergisini oluşturuyor.
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KİMDİR?
Kamuran Ak, 1975’te Bulgaristan Şumnu’da doğdu. 1997’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü bitirdi. 1999-2002 yılları arasında Toprak Seramik’te tasarımcı olarak çalıştı. 2000 yılında İtalya Sassuolo’da bulunan Gamma Due Tasarım Stüdyolarında incelemelerde bulundu. 2002’de Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2007’de Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Osmanlı’dan Günümüze Türk Yemek Kültüründe Seramik Yemek Kapları” konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. 71. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Seramik Başarı Ödülü, Gizem Frit Seramik Eserler Yarışması 1.lik Ödülünün de olduğu seramik ve tasarım alanında 21 ödülü bulunmaktadır. 2023 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde , "Seramik Sobalar" konulu sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan sanatçı Afyon Kocatepe Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
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