04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Grubu, salgından etkilenen kesimlere destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla tüm Grup şirketleriyle birlikte 30 milyon TL’yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı.
Anadolu Grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na da Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu’nun da desteği ile toplam 5 milyon TL’lik bağış yapacağını açıkladı.
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan yaptığı açıklamada; “Küresel bir sorun olan COVID-19 konusunda bir yandan salgının yayılmasını önleyici tedbirler alınırken, bir yandan da ekonomimizin, işlerimizin ve hayatlarımızın sürdürülebilirliği için çok kritik kararlar alınıyor ve destekleyici paketler açıklanıyor. Biz de dahil olmak üzere, birçok büyük şirket, marka ve sosyal kuruluş, bir yandan bağışlarla ve kampanyalarla süreci desteklemeye çalışırken, bir yandan kritik üretim ve operasyon süreçlerini devam ettirerek toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor. “Anadolu’nun Yarınları” için, insan ve toplumlar için çalışmayı kendine ilke edinmiş bir Grup olarak süreci en başından beri yakından takip ediyor, hem ilgili bakanlıklarımızın hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli önlemleri uyguluyoruz. Grup şirketlerimiz ve markalarımız da konu ile ilgili hem paydaşlarına yönelik hem de toplumsal fayda yaratacak çalışmalarla ellerini taşın altına koyuyorlar. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan anlamlı kampanyanın destekçilerinden biri olmaktan da mutluluk duyuyoruz. COVID-19’la mücadele sürecine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
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