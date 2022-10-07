Anadolu Grubu, sürdürülebilirlik çalışmalarını ve bu kapsamdaki gelecek hedeflerini açıkladı.

'Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilirlik Stratejisi' adı verilen strateji programı kapsamında, 3 değer alanı altında 12 ana konuya odaklanıldı.

Yapılan açıklama göre, Anadolu Grubu, stratejisinin ilk aşamasında her değer alanı için ayrı birer hedef koyarken, 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2’de sera gazı salımlarını 2020 yılına göre yüzde 50 azaltma, 2050 yılına kadar ise net sıfır şirket olma vizyonu ile çalışma taahhüdü verdi.

Öte yandan grup, 2030’a kadar operasyonlarının yüzde 50'sinde, 2050 yılında ise yüzde 100'ünde izlenebilir olmayı hedefliyor. Kadın yönetici oranının da 2030 yılında yüzde 35'e, 2050 yılına kadar ise yüzde 50’ye çıkarılması planlanıyor.

'KURUMSAL PRENSİP OLARAK BENİMSEDİK'

Sürdürülebilirlik stratejisinin açıklandığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, sürdürülebilirliğin artık ülkelerin ve kurumların ajandasında olması gereken yere, yani ilk sıraya taşındığına dikkat çekti.

Özilhan, "Ortak geleceğimize yönelik ciddi tehditler karşısında dayanıklılığımızı artıracak stratejiler oluşturmamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte hızlı adımlarla eyleme geçmemiz gerekiyor. Bu bakış açısıyla Anadolu Grubu olarak, 'yarın için bugünü iyileştir' diyoruz. Doğanın, insanın, işin yarını için bugünü iyileştirmeyi, kurumsal sürdürülebilirlik prensibimiz olarak benimsiyoruz" dedi.

Sürdürülebilirlik kavramının, dünyanın bu kelime ile 1980’li yıllarda tanışmasından çok önce, Anadolu Grubu’nun vizyonuna, değerlerine, iş yapış şekline kazındığını vurgulayan Özilhan, "Grubumuzun sürdürülebilirlik altyapısını da güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden inşa ettik. Çalışmalarımızda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Küresel Raporlama İnisiyatifi ve Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri başta olmak üzere uluslararası taahhütlerin rehberliğinde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın çalışan ve yönetici oranını artırmak konusuna ayrı bir parantez açan Özilhan, “Kurucularımız Kamil ve İzzet beyler, bana kadın çalışan oranını artırmak yönünde telkinde bulunmuştu. O günlerden beri kadın çalışan sayısını artırmaya çalışıyoruz. İşe alımlarda kadın-erkek oranında yüzde 50-50 dengesine dikkat ediyoruz ki ileride kadın yönetici oranını artırmak için zorlanmayalım" dedi.

'TÜRKİYE'DE ÜRETEN ŞİRKETLERİMİZ YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİYOR'

Tuncay Özilhan, söz konusu çalışmalar sonucu geçen yıl ulaşılan rakamlara da değindi.

Özilhan, çevre alanına bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla bütçe ayırarak 129 milyon TL harcama ve yatırım yaptıklarını anlatarak, "Tehlikesiz ve tehlikeli atıkların yaklaşık yüzde 89’unu geri dönüştürdük, geri kazandık veya kompostladık. 2020 yılına göre dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyona yüzde 19.5 daha fazla bütçe ayırarak 152.25 milyon TL yatırım yaptık. Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge yatırımlarımız bir önceki yıla kıyasla 26.8 milyon TL ile tüm Ar-Ge yatırım ve harcamalarının yüzde 18’ini oluşturdu. Topluma fayda sağlamak amacıyla yürüttüğümüz hayırseverlik çalışmalarımız için yaklaşık 346 milyon TL harcama yaptık" bilgilerini paylaştı.

(Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Kaan Ünver)

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, şirketlerde yenilenebilir enerji kullanımını artırdıklarından da bahsederek, "Anadolu Isuzu'ya güneş enerjisi yatırımı yaptık. Bu yatırımın 7 yılda kendini çıkarması bekleniyordu, fakat 3 yılda geri dönüşü oldu. Bu projeyi diğer şirketlerimize de yaygınlaştıracağız. Asıl hedefimiz kendi enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir enerjiden karşılamak. Tahminimce Türkiye'de üretim yapan şirketlerimiz 3 yıl içinde yenilenebilir enerji yatırımlarını tamamlayacak" dedi.

'ENERJİ KRİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ENGEL OLMAYACAK'

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu da, toplantıda yaptığı açıklamalarda, "Sürdürülebilirlik markamız olan 'Anadolu’dan Yarınlara', bundan böyle, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanlarındaki çalışmalarımızı yöneteceğimiz sürdürülebilirlik stratejimizin de adı olacak. Hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımları her yıl düzenli olarak yayımlayacağımız sürdürülebilirlik raporlarımızla paylaşacağız" dedi.

Zorlu, son dönemde artan enerji krizinin maliyetlerde artış yaratacağını, fakat sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalara kesintisiz devam edeceklerini de bildirdi.

UN GLOBAL COMPACT İMZACISI OLDU

Verilen bilgiye göre, AG Anadolu Grubu Holding, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük ve tek kurumsal sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’a katıldı. UN Global Compact’ın halihazırda katılımcısı olan grup şirketleri, Anadolu Efes, CCI, Anadolu Isuzu ve Anadolu Etap ile birlikte holdingin de katılımıyla 5 şirket UN Global Compact’e katılmış oldu.

UN Global Compact’e katılan şirketler, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini, politikalarını ve prosedürlerini UN Global Compact’ın ilkelerine uyumlu hale getirmek ve bunu her yıl raporlamak için için taahhütte bulunuyor.