12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Grubu’nun perakende, tarım, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde hizmet veren şirketlerinin aynı yönetim altında toplanmasıyla Temmuz ayı itibarıyla oluşturulacak Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığına Demir Şarman geleceği açıklandı.
Grupta 23 yıldır yöneticilik yapan ve Anadolu Etap’ta şirketin faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bugüne Genel Müdürlük görevini yürüten Demir Şarman’ın yönetimini üstleneceği Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu’nda, Anadolu Etap’ın yanı sıra Adel Kalemcilik, McDonald’s, AND Gayrimenkul, Efestur ve grubun enerji şirketleri yer alacak.
KURULUŞUNDAN BERİ ANADOLU ETAP'TA
1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Demir Şarman aynı zamanda Chicago Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans derecesi ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sertifikasına sahip.
İş hayatına 1993 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Finansal Denetim Uzmanı olarak başlayan Şarman, 1997 yılında Finansal Kontrolör olarak Anadolu Grubu İçecek Bölümü’ne (Anadolu Efes) katıldı.
1997-2009 yılları arasında Efes International’da CFO, Efes Bira Grubu’nda Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunan Şarman, kuruluşundan bu yana Anadolu Etap’ta Genel Müdürlük görevini yürüttü.
1 Nisan itibarıyla Anadolu Grubu enerji şirketlerinin de sorumluluğunu üstlenen Demir Şarman, 1 Temmuz itibarıyla da perakende ve gayrimenkul şirketlerinin de raporlayacağı Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığı görevine başlayacak.
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