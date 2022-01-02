Anadolu Efes’in Yalova maçı ertelendi

Anadolu Efes Kulübü, korona virüs testlerinde pozitif çıkan basketbolcular ve yarın oynayacakları Semt77 Yalovaspor karşılaşmasıyla ilgili ilgili açıklama yayımladı. Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "1 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. İlgili A takım üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. 03.01.2022 tarihinde oynanması planlanan Semt77 Yalovaspor - Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta müsabakamız, Basketbola Dönüş Protokolü’nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesine göre, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecektir" denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."