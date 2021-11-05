2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Rus ekibi Zenit'i konuk ediyor. Lige istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES ZENIT MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Zenit maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES ZENIT CANLI (20:30)