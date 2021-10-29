THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 34 sayı farklı 94-60 yendi.
Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Anadolu Efes, 2. dakikada 4-0 geriye düştü. Pota altında Petrusev ile 4 sayı üreten lacivert-beyazlı ekip, 3. dakikada 4-4 beraberliği yakaladı. Rakibinin alan savunması karşısında Simon ve Moerman ile üç sayılık basketler üreten ev sahibi ekip, 8. dakikada 12 sayılık üstünlük (20-8) yakaladı ve ilk çeyreği de 24-17 önde tamamladı.
Maçın ikinci periyodunda iyi alan savunması yapan ve 5 dakikada sadece 2 sayı yiyen Anadolu Efes, Pleiss'in basketiyle 15. dakikayı 33-19 önde geçti. Larkin'in devreye girmesiyle hücumda iyi organize olan lacivert-beyazlı takım, Byrant'ın basketleriyle 19. dakikada farkı 16 sayıya (44-28) çıkarırken, soyunma odasına da 44-29 üstün gitti.
İlk yarıdaki iyi savunmasını ve hücumunu ikinci yarıya taşıyan Anadolu Efes, sahadaki tüm oyuncularıyla skor üretti ve 28. dakikada farkı 27 sayıya (67-40) çıkardı. Maçın 3. periyodu da 69-46 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi.
Son periyotta da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmayı 94-60 kazanarak THY Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetine imza attı.
Anadolu Efes, ribauntlarda rakibine 44-28 üstünlük kurarken, Tibor Pleiss 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Maç öncesi tribündeki taraftarlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde kutladı.
Taraftarların bayramla ilgili mesajları da tribünlerde bulunan dijital reklam panolarında yer aldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Daniel Ierrezuelo, Milivoje Jovcic,Elias Koromilas
ANADOLU EFES: Micic 11, Simon 11, Beaubois 3, Pleiss 17, Moerman 8, Bryant 10, Petrusev 14, Larkin 8, Tuncer 6, Singleton 6, Erten Gazi, Buğrahan Tolga Geçim
ZALGİRİS KAUNAS: Giffey 2, Lekavicius 14, Kalnietis 2, Cavanaugh 9, Nebo 8, Jankunas 9, Ulanovas, Milaknis 14, Blazevic 2, Lukosiunas, Strelnieks,
1'İNCİ PERİYOT: 24-17
DEVRE: 44-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-46
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