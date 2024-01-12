Anadolu Efes-Virtus Bologna: 99-75 (MAÇ SONUCU)
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 21'inci haftasında ağırladığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 99-75 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde etti.
THY EuroLeague'in 21'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 99-75 mağlup etti. 7 maç sonra galip gelen Anadolu Efes, toplam galibiyet sayısını 8'e yükseltti. Konuk ekip Virtus Bologna ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı.
Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes'te 26 sayı kaydeden Darius Thompson oldu.
Anadolu Efes, Euroleague'in 22'nci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Virtus Bologna ise sahasında ASVEL ile karşılaşacak.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehdi Difallah, Milan Nedovic, Carlos Cortes
ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 9, Bryant 21, Rıdvan Öncel 1, Thompson 26, Pleiss 6, Ercan Osmani, Oturu 6, Willis 9, Jones 10
VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 9, Lundberg 14, Belinelli 10, Pajola 5, Lomazs 3, Shengelia 3, Hackett 6, Mickey 12, Polonara 5, Zizic 2, Dunston 4, Abass 2
1'İNCİ PERİYOT: 26-15
DEVRE: 50-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-54