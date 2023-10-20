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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes Valencia basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes Valencia basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        THY EuroLeague'deki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, 2023-2024 sezonu 4. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezonki ilk galibiyetini Salı günü Asvel karşısında alan lacivert beyazlılar, ikinci zaferini Valencia karşısında arayacak. İşte, Anadolu Efes Valencia basketbol maçı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:49
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        • 1

          Anadolu Efes Asvel THY EuroLeague 4. hafta karşılaşması için geri sayıma geçildi. Bu sezona yeni koçu Erdem Can yönetiminde başkayan Anadolu Efes, 2. galibiyetini alarak seriye başlamak istiyor. İşte, bu akşam oynanacak ve saatler kalan maçla ilgili tüm bilgiler...

        • 2

          ANADOLU EFES VALENCIA MAÇI NE ZAMAN?

          Anadolu Efes Valencia basketbol maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

        • 3

          ANADOLU EFES VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Anadolu Efes Valencia basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          ANADOLU EFES KADROSU

          Ante Zizic - 26 yaş

          Beaubois Rodrigue - 35 yaş

          Elijah Bryant - 28 yaş

          Erten Gazi - 26

          Darius Thompson - 28

        • 5

          Tyrique Jones - 26

          Ercan Osmani - 25

          Will Clyburn - 33

          Derek Willis - 28

          Burak Yildizli - 29

          Erkan Yilmaz - 25

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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