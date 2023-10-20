Anadolu Efes Valencia basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
THY EuroLeague'deki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, 2023-2024 sezonu 4. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezonki ilk galibiyetini Salı günü Asvel karşısında alan lacivert beyazlılar, ikinci zaferini Valencia karşısında arayacak. İşte, Anadolu Efes Valencia basketbol maçı hakkında bilgiler...
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Anadolu Efes Asvel THY EuroLeague 4. hafta karşılaşması için geri sayıma geçildi. Bu sezona yeni koçu Erdem Can yönetiminde başkayan Anadolu Efes, 2. galibiyetini alarak seriye başlamak istiyor. İşte, bu akşam oynanacak ve saatler kalan maçla ilgili tüm bilgiler...
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ANADOLU EFES VALENCIA MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes Valencia basketbol maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.
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ANADOLU EFES VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Valencia basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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ANADOLU EFES KADROSU
Ante Zizic - 26 yaş
Beaubois Rodrigue - 35 yaş
Elijah Bryant - 28 yaş
Erten Gazi - 26
Darius Thompson - 28
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Tyrique Jones - 26
Ercan Osmani - 25
Will Clyburn - 33
Derek Willis - 28
Burak Yildizli - 29
Erkan Yilmaz - 25