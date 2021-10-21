2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:00'de Rusya ekibi Unics Kazan'ı konuk ediyor. Lige istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES UNICS KAZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Unics Kazan maçı karşılaşması bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES UNICS KAZAN CANLI (21:00)